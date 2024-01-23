В России на законодательном уровне закрепили статус многодетной семьи

Соответствующий указ сегодня подписал президент Российской Федерации Владимир ПутинСогласно документу, опубликованному на портале правовой информации, «многодетной семьёй в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно».
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