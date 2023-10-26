Как и чем на самом деле сбили 24 самолёта ВСУ?

На этот раз радиолокационный контур смешанной зенитно-ракетной бригады в составе войсковых комплексов «Бук-М3» и С-300В4 располагал полноценным радиолокационным контуром в составе функционирующих в активном режиме РПН 9С36М и РЛС программного обзора 9С19М4 «Имбирь».
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