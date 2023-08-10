Смольный направит около 14 миллиардов на построение дорог в Шушарах

В бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый 2024-2025 годов предусмотрено более 264 миллионов рублей для обустройства съезда с Московского шоссе на Школьную улицу, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.