The Moscow Post

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Смольный направит около 14 миллиардов на построение дорог в Шушарах

Смольный направит около 14 миллиардов на построение дорог в Шушарах

В бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый 2024-2025 годов предусмотрено более 264 миллионов рублей для обустройства съезда с Московского шоссе на Школьную улицу, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.

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