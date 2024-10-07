БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Турция – Казахстан: военный транзит и биолаборатории под приглядом и в интересах НАТО?

Турция – Казахстан: военный транзит и биолаборатории под приглядом и в интересах НАТО?

Постановлением правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2024 года № 736 одобрен проект «Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство Республики Казахстан и Турецкой Республики».

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