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Тайник с боеприсами нашли в Талдыкоргане

Тайник с боеприсами нашли в Талдыкоргане

Схрон оружие нашли в Талдыкоргане, сообщает inalmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. В схроне обнаружили 838 патронов калибра 9 миллиметров, которые могут использоваться в пистолетах, револьверах, пистолет-пулемётах и в других видах оружия.

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