Тайник с боеприсами нашли в Талдыкоргане

Схрон оружие нашли в Талдыкоргане, сообщает inalmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. В схроне обнаружили 838 патронов калибра 9 миллиметров, которые могут использоваться в пистолетах, револьверах, пистолет-пулемётах и в других видах оружия.