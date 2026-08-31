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Два метра и выше: 9 самых рослых российских актёров, изменивших представление об амплуа

Два метра и выше: 9 самых рослых российских актёров, изменивших представление об амплуа

В кино высокий рост — фактор коварный. С одной стороны, статного артиста видно сразу. С другой — режиссёрам так и норовит записать его в бесконечный ряд молчаливых вышибал, охранников или хмурых криминальных авторитетов.

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