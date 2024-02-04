Госпереворот в России? Пиши план: Берём физика, бьюти-блогера и позоримся по полной

Владимир Алтайцев

А не6 вы ли сами сколько раз ненависть к евреям высказывали? В отличии от вас я ненавижу нацизм у любого народа. А человека ценю не по национальности, а по его поступкам.Да, не люблю мигрантов, да и евреев, гадящи х России. Но ни разу не назвал их чурками, черно-пыми, жидами, в отличии от вас, нацистов.