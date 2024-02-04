Царьград Борис Надеждин Читать передовицы западной прессы очень интересно. Это всё равно, что смотреть "Красную жару" с Арни Шварценеггером, где он старательно выговаривает русские буквы.
Госпереворот в России? Пиши план: Берём физика, бьюти-блогера и позоримся по полной
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Думаю, что за мразь воняет здесь под ником Михаил Р. Так ты же погань, сбежавшая из России - Мишка 2%, Касьянов.
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4 час.
Владимир Алтайцев
А не6 вы ли сами сколько раз ненависть к евреям высказывали? В отличии от вас я ненавижу нацизм у любого народа. А человека ценю не по национальности, а по его поступкам.Да, не люблю мигрантов, да и евреев, гадящи х России. Но ни разу не назвал их чурками, черно-пыми, жидами, в отличии от вас, нацистов.
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4 час.
Неизвестно Неизвестно
Народ знает кого выбирать, кто делает благо для России, так что не волнуйтесь, выберут достойнейшего президента, повода для тревоги нет
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4 час.
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