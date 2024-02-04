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Госпереворот в России? Пиши план: Берём физика, бьюти-блогера и позоримся по полной

Госпереворот в России? Пиши план: Берём физика, бьюти-блогера и позоримся по полной

Царьград Борис Надеждин Читать передовицы западной прессы очень интересно. Это всё равно, что смотреть "Красную жару" с Арни Шварценеггером, где он старательно выговаривает русские буквы.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Думаю, что  за мразь  воняет  здесь под ником  Михаил Р. Так  ты  же  погань, сбежавшая  из России - Мишка 2%, Касьянов.
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4 час.
Владимир Алтайцев
А  не6  вы  ли сами  сколько раз  ненависть к евреям  высказывали? В отличии от вас  я ненавижу  нацизм  у  любого  народа. А человека  ценю  не по национальности, а по  его поступкам.Да, не  люблю мигрантов, да  и  евреев, гадящи х  России. Но ни разу  не назвал их чурками, черно-пыми, жидами, в отличии от  вас, нацистов.
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4 час.
Неизвестно Неизвестно
Народ знает кого выбирать, кто делает благо для России, так что не волнуйтесь, выберут достойнейшего президента, повода для тревоги нет
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4 час.

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