Петербурженки выиграли самый северный международный турнир по керлингу

Команда Дианы Маргарян из Санкт-Петербурга победила в восьмом розыгрыше Nornickel Сurling Cup. Этот международный турнир по керлингу по традиции проводился в Дудинке — самом северном городе в мире с населением более 20 тысяч человек.
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