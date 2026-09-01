Ряды кадет Следственного комитета пополнили 250 татарстанских школьников

Сотрудники следственного управления СК России по Республике Татарстан приняли участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, и поздравили с праздником новых учеников профильных кадетских классов Следственного комитета РФ, которые сегодня приняли клятву кадета.
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