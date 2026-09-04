Отекшая, бледная, в парике: яркие образы Лерчек, которая борется с раком желудка

Полгода назад Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, поставили страшный диагноз — «рак желудка четвертой стадии».
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