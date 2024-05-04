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Мартино о Ди Марии в «Интер Майами»: «Официальных сообщений об Анхеле нет. У МЛС есть экономические лимиты – сомневаюсь, что мы можем привезти таких игроков»

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» запрашивал информацию по аргентинскому полузащитнику у «Бенфики», за которую он выступает с 2023 года.

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