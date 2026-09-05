🏫 Около 350 студентов Крымского федерального университета поступили на целевое обучение в этом году Наиболее востребованными стали сферы здравоохранения, педагогики, инженерии и агропромышленности, рассказал директор Центра карьеры КФУ имени В.
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