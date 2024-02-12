Удалите это немедленно: в ВТБ предупредили об опасности голосовых сообщений

Мошенники освоили новую схему обмана пользователей мессенджеров. С жертвами общаются от имени их знакомых и, чтобы войти в доверие, присылают старые голосовые сообщения, пишет РБК со ссылкой на экспертов ВТБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии