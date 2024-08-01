❗️Спорный договор расторгнут: «Кедр» вернул мэрии Омска участок в парке, где собирался построить ТЦ. Суд снял обременительные меры, чтобы прекратить право аренды.
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❗️Спорный договор расторгнут: «Кедр» вернул мэрии Омска участок в парке, где собирался построить ТЦ. Суд снял обременительные меры, чтобы прекратить право аренды.