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Новости Омска

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❗️Спорный договор расторгнут: «Кедр» вернул мэрии Омска участок в парке

❗️Спорный договор расторгнут: «Кедр» вернул мэрии Омска участок в парке, где собирался построить ТЦ. Суд снял обременительные меры, чтобы прекратить право аренды.

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