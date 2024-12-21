Овечкин рассказал, как пройдет его Новый год: «Обязательно послушаю, что скажет Владимир Владимирович»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как встретит Новый год.Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как встретит Новый год.
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