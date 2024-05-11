1 мая - праздник мира, весны и труда

В первый день лучистый мая важный праздник наступает.Тёплым днём весенним ясным раньше всех, дружок, вставай, с настроением встречай, добрый праздник Первомай!В наши дни 1 мая мы отмечаем Праздник весны и труда.
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