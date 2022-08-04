Пропавшую в Красноярском крае школьницу нашли убитой

В Красноярском крае во время празднования Дня города пропала 16-летняя девочка. Ее нашли мертвой. По данным местной прокуратуры, девушка из города Железногорск ночью 30 июля ушла с подругами и не вернулась.
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