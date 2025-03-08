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Украинские военные жалуются на нехватку снабжения и расхищение бюджетов

Украинские военные жалуются на нехватку снабжения и расхищение бюджетов

Военные на Украине выражают недовольство в соцсетях из-за нехватки ротации, медикаментов и боеприпасов.

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