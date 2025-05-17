«Лего» для взрослых» — баллада про «АРку»

Винтовка «Кольт» AR-15 SP1 1973 года с нижней частью ствольной коробки без выступающей части вокруг кнопки сброса магазина и оригинальным коробчатым магазином фирмы «Кольт» на 20 патронов Сижу весь день, как рыболов,Над книгами исправно я.