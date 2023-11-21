Кольский полуостров, перевал Муста-Тунтури, часть 2-я, сам перевал...

Наталия

Были там...Ходишь не по земле, а по ржавым гильзам. Лежат и не разорвавшиеся снаряды. Может убрали, конечно. Снимки остались. У меня. В дотах лежат трубки телефонов связи, как будто люди только что вышли...в вечность.