Кольский полуостров, перевал Муста-Тунтури, часть 2-я, сам перевал...

перевал находится практически на самой северной части хребта Муста-Тунтури, с его крайних северных точек открывается отличный вид на губу Малую Волоковую и губу Кутовую Баренцева моря по этому перевалу, три года, проходила линия фронта.
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