Кольский полуостров, перевал Муста-Тунтури, часть 2-я, сам перевал...

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Комментарии
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Наталия
Были там...Ходишь не по земле, а по ржавым гильзам. Лежат и не разорвавшиеся снаряды. Может убрали, конечно. Снимки остались. У меня. В дотах лежат трубки телефонов связи, как будто люди только что вышли...в вечность.
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