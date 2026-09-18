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Космонавты приняли участие в выборах в Звездном Городке

Космонавты приняли участие в выборах в Звездном Городке

В Звездном городке жители голосуют на избирательном участке, открытом в местной школе. Среди избирателей — сотрудники Центра подготовки космонавтов, муниципальных учреждений и другие жители закрытого городка.

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