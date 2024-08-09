В Липецке остановлено движение пассажирского транспорта и действует красный уровень опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
В Липецке остановлено движение пассажирского транспорта
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Ирина Егорова, а вас бы не затруднила просьба пояснить вашу фразу: "В результате атак также повредился объект энергетической инфраструктуры"? Если повредился значит нанес себе вред как бы самостоятельно! А если же был поврежден в результате атаки, то по причине внешнего воздействия! Доварите вашу кашу до конца и не позорьтесь на людях...
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