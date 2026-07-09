Панкратов предсказал участие Ле Пен в выборах 2027 года

Французский суд сократил запрет Марин Ле Пен, позволив ей участвовать в выборах 2027 года. Экс-депутат Руслан Панкратов утверждает, что это стратегическое решение предотвращает превращение Ле Пен в символ оппозиции, сохраняя контроль над правыми силами.