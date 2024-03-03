Знаменитый актер, за который стоят такие сериалы, как «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая», Бурак Озчивит, принял участие во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, где встретился со зрителями, сообщает «Российская газета».
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