Связанный веревками труп обнаружен у набережной Невы в Петербурге

В Санкт-Петербурге в реке Нева обнаружено тело мужчины. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. "Рабочие при производстве работ по возведению Смоленского моста у дома 32 по Октябрьской набережной обнаружили в Неве труп неизвестного мужчины, обвязанного веревками", - рассказал наш собеседник.