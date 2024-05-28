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Связанный веревками труп обнаружен у набережной Невы в Петербурге

В Санкт-Петербурге в реке Нева обнаружено тело мужчины. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. "Рабочие при производстве работ по возведению Смоленского моста у дома 32 по Октябрьской набережной обнаружили в Неве труп неизвестного мужчины, обвязанного веревками", - рассказал наш собеседник.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Безнаказанно убивают людей - и вот как потом живут?!! Спокойно?
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17 час.

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