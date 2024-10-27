Теперь еще и дизайнер: Болгар заявила, что работала над образом Павла Дурова

Скандально известная блогер Ирина Болгар, объявившая себя матерью троих детей предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что работала над образом бывшего возлюбленного, а также помогала ему в разработке мессенджера.
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