Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) ФСБ задержала бывших руководителей "Корпорации развития Донбасса", которые приехали из Челябинска.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) ФСБ задержала бывших руководителей "Корпорации развития Донбасса", которые приехали из Челябинска.
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