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Закон, порядок, государство

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В Республике Марий Эл полицейские и общественники провели акцию «Пристегните самого дорогого и пристегнитесь сами!»

В Республике Марий Эл полицейские и общественники провели акцию «Пристегните самого дорогого и пристегнитесь сами!»

В Сернурском районе сотрудники Госавтоинспекции и общественники напомнили о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

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