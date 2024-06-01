Чувашская Республика готовится к летнему сезону для детей

В Чувашии активно развивается деятельность по поддержке молодежи. Так, недавно был успешно реализован проект "Один день в столице", который позволил школьникам из разных районов познакомиться с Чебоксарами.
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