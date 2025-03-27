Слёзы, мольбы, никакого плена. Шли убивать русских - все мертвы: Уничтожен самый опасный женский батальон ВСУ. Командира достали в Днепре

Стало известно об уничтожении самого опасного и печально знаменитого женского батальона ВСУ - жестокие и замотивированные, они шли в штурмы целенаправленно убивать русских, однако подразделение было полностью уничтожено в ДНР.
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