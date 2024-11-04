Пуровские спортсмены взяли золото на Всероссийских соревнованиях по стрельбе

В Ноябрьске завершились Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. Спортсмены из Пуровского района завоевали на них две золотые и две бронзовые медали, сообщили в telegram-канале районной администрации.
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