Какие выплаты положены школьникам к 1 сентября

С началом учебного года родители сталкиваются с необходимостью закупки школьных принадлежностей, что может оказаться значительной финансовой нагрузкой, особенно для многодетных или малообеспеченных семей.
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