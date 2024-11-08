Отношения Украины и Британии ухудшились из-за отказа Лондона поставлять оружие

После прихода к власти лейбористов в Великобритании отношения между страной и Украиной стали хуже. Как сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на украинских чиновников, представители Киева выразили разочарование по поводу неспособности Лондона поставить ВСУ новые партии крылатых ракет Storm Shadow.