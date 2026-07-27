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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер состриг косички и показал новый образ

Форвард « Голден Стэйт » Джимми Батлер сменил имидж в межсезонье. Шестикратный участник Матча всех звезд опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых предстал без привычных косичек.

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