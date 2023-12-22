ВС России, сметая ВСУ броском продвинулись к Часов Яру: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 22 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 22 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Соледарском направлении: к западу от Артёмовска ВС России наступают в районе Богдановки, закрепившись на северной окраине, и трассы Красное — Часов Яр, где удалось взять несколько опорных пунктов врага.