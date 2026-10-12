Ольга Бузова: «Как я привыкаю к уродству после травмы — и почему юбки теперь под запретом»

Ольга Бузова — одна из тех звезд, которые не знают слова «отказ». Несмотря на травму колена, полученную в июне этого года, певица не только вернулась на сцену меньше чем через неделю после операции, но и продолжает радовать поклонников своими выступлениями.
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