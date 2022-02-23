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Дожили... Поздравляю

Дожили... Поздравляю

https://www.avito.ru/obninsk/komnaty/komnata_12m_v_2-k._710et._2318487671?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing     Как вам такое объявление? Уже снято, впрочем.

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