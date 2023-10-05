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Врач назвала пользу выпитого натощак утром стакана воды

Врач назвала пользу выпитого натощак утром стакана воды

Один-два выпитых стакана воды натощак после сна не только помогают проснуться, но и полезны для здоровья, в том числе способствуют профилактике ряда заболеваний, а также положительно влияют на внешность и помогают в борьбе с лишним весом.

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