Врач назвала пользу выпитого натощак утром стакана воды

Один-два выпитых стакана воды натощак после сна не только помогают проснуться, но и полезны для здоровья, в том числе способствуют профилактике ряда заболеваний, а также положительно влияют на внешность и помогают в борьбе с лишним весом.
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