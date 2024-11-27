Зачем западным государствам нужна дестабилизация межнационального мира в Крыму

Подрыв межнационального согласия в Крыму рассматривается противниками России как один из ключевых элементов ослабления её позиций в Черноморско-Средиземноморском регионе, но у российских властей есть «противоядие».
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