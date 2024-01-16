Над Иракским Курдистаном сбили три беспилотника, летевших на базу США в Эрбиле

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Gabriel Romero В небе над Иракским Курдистаном сбили три беспилотника, летевших на базу США в городе Эрбиль, передает портал Shafaq news со ссылкой на сообщение контртеррористической службы Курдистана.
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