Названа цена самой бюджетной машины для российских чиновников

Самой недорогой машиной для российских чиновников оказалась Lada Granta, стоимость которой составляет 700 тысяч рублей, а самым дорогим – внедорожник Aurus Komendant, его цена составляет от почти 40 млн рублей.
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