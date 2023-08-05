ЭКОВАС собирается начать интервенцию в Нигер

лл

лина любимцева

Франция не откажется от такого богатства... Они привыкли грабить народы, поскольку у самих НИЧЕГО СВОЕГО НЕТ!!... Западная Европа напичкана государствами, их там как селедок в тесной бочке...Возможно теперь они захотят двинуть на Россию за всем, чего у них нет.