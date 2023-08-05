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ЭКОВАС собирается начать интервенцию в Нигер

ЭКОВАС собирается начать интервенцию в Нигер

Напряженность в Западной Африке продолжает нарастать. Агентство Reuters сообщило, что главы Минобороны ряда стран регионального блока ЭКОВАС (фр.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Франция не откажется от такого  богатства... Они привыкли грабить народы, поскольку у самих НИЧЕГО СВОЕГО НЕТ!!... Западная Европа напичкана государствами, их там как селедок в тесной бочке...Возможно теперь они захотят двинуть на Россию за всем, чего у них нет.
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