Происшествия

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В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности рассказываем о дружной семье полицейских Накусовых из Северной Осетии

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности - это день памяти святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии.

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