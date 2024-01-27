Четыре региона России дали старт анонсированной ранее мере - выдворению мигрантов из нашей страны за совершённые ими преступления.
Началось: Россия устроила большую зачистку мигрантов
Комментарии
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Нина
Дай то Бог, что бы эти словесные разгольствования не остались обычным трёпом. Вперёд и за реальные дела, Россия! А власть , покажи, что ты Власть для всех, для понаехавших в особенности, а не только для этнических россиян!
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17 час.
N
Nata
Одно другому не мешает. Зачистка должна идти на всех уровнях.
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17 час.
Л
Леонид
Или в стране будут подчиняться закону все, и будут иметь присягу пред государством все, и иметь только российский паспорт все,... -иначе страны не будет. Такие смуты мы проходили, а до сих пор шишек не набили. Н. У. п. !
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16 час.
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