Началось: Россия устроила большую зачистку мигрантов

Дай то Бог, что бы эти словесные разгольствования не остались обычным трёпом. Вперёд и за реальные дела, Россия! А власть , покажи, что ты Власть для всех, для понаехавших в особенности, а не только для этнических россиян!

Л

Леонид

Или в стране будут подчиняться закону все, и будут иметь присягу пред государством все, и иметь только российский паспорт все,... -иначе страны не будет. Такие смуты мы проходили, а до сих пор шишек не набили. Н. У. п. !