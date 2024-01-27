Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Наши газовые олигархи с удовольствием продадут и предадут Россию.Стоит ли России п...
  • Sobering
    Он переобулся на лету. Играет в патриотизм теперь. Жаль, что вы не увидели или не поняли то, как он уничтожал не толь...Медведев пригрози...
  • В К
    Конечно это жопа, это всё равно, что если бы во время Великой отечественной Сталин торговал бы с германией! И нам ещё...Стоит ли России п...

Началось: Россия устроила большую зачистку мигрантов

Началось: Россия устроила большую зачистку мигрантов

Четыре региона России дали старт анонсированной ранее мере - выдворению мигрантов из нашей страны за совершённые ими преступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина
Дай то Бог, что бы эти словесные разгольствования не остались обычным трёпом. Вперёд и за реальные дела, Россия! А власть , покажи, что ты Власть для всех, для понаехавших в особенности, а не только для этнических россиян!
Ответить
17 час.
N
Nata
Одно другому не мешает. Зачистка должна идти на всех уровнях.
Ответить
17 час.
Л
Леонид
Или в стране будут  подчиняться закону все, и будут иметь присягу пред государством все, и иметь только российский паспорт все,...   -иначе страны не будет. Такие смуты мы проходили, а до сих пор шишек не набили. Н. У. п. !
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх