Россия может одержать победу в конфликте на Украине раньше, чем многие предсказывают, это может произойти уже в этом году, говорится в опубликованном в издании Politico материале руководителя инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете (деятельность признана нежелательной на территории РФ) Эндрю Мичта.
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