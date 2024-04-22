Русская весна
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Русская весна

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  • Вик Норд
    Брехня,сами хохлы распрягшись,случайно,признались что у них 200-х,миллион 300-та тысяч,и надо понимать что эта цифра ...Впечатляющие цифр...
  • Игорь Петров
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  • Алексей Тан
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Россия может победить на Украине раньше, чем многие предсказывают — Politico

Россия может победить на Украине раньше, чем многие предсказывают — Politico

Россия может одержать победу в конфликте на Украине раньше, чем многие предсказывают, это может произойти уже в этом году, говорится в опубликованном в издании Politico материале руководителя инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете (деятельность признана нежелательной на территории РФ) Эндрю Мичта.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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12 час.
Eduard
Чем раньше тем лучще,сразу помощь прекратится!
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9 час.
ВИ
Владимир Иванов
забрать одессу и всё закончится
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5 час.

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