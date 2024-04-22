Россия может победить на Украине раньше, чем многие предсказывают — Politico

Россия может одержать победу в конфликте на Украине раньше, чем многие предсказывают, это может произойти уже в этом году, говорится в опубликованном в издании Politico материале руководителя инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете (деятельность признана нежелательной на территории РФ) Эндрю Мичта.