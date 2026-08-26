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SPLETNIK

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"Поняла, что сделала шаг назад в карьере". Дженнифер Гарнер рассказала, почему "запаниковала" после развода с Беном Аффлеком

"Поняла, что сделала шаг назад в карьере". Дженнифер Гарнер рассказала, почему "запаниковала" после развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Гарнер рассказала, почему "запаниковала" после развода с Беном Аффлеком в 2018 году. Откровениями 54-летняя актриса поделилась в подкасте Aspire With Emma Grede.

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