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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 11 декабря

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 11 декабря

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов утром 11 декабря. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском и Щелковском шоссе.

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