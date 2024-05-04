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Военное обозрение

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Западная пресса: У Трампа и его команды есть план по завершению украинского конфликта, но он о нём до выборов не расскажет

Западная пресса: У Трампа и его команды есть план по завершению украинского конфликта, но он о нём до выборов не расскажет

Ранее Трамп заявлял, что он просто перекроет каналы финансирования Киева.

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