ВС РФ нанесли удар по по железнодорожному составу в Сумской области

Российские военнослужащие нанесли удар по железнодорожному составу в Сумской области, который, по данным источника Zvezdanews , перевозил личный состав и военное имущество в интересах ВСУ.
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