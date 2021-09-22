Председатель ФРС Пауэлл: ФРС будет продолжать поддерживать экономику своей политикой, пока восстановление не станет полным

Спрос на рабочую силу остается сильнымРост на рынке труда должен ускориться по мере угасания пандемииУзкие места в сфере снабжения толкают инфляцию вверх, причем они оказались более устойчивыми, чем оСпрос на рабочую силу остается сильнымРост на рынке труда должен ускориться по мере угасания пандемииУзкие места в сфере снабжения толкают инфляцию вверх, причем они оказались более устойчивыми, чем ожидалосьПроцесс восстановления может сопровождаться более устойчивыми проблемами в сфере снабженияДолгосрочные инфляционные ожидания представляются стабильнымиЕсли потребуется, ФРС примет меры для сдерживания инфляционных проблемДальнейший прогресс в области вакцинации населения улучшил бы экономические перспективыПокупки активов со стороны ФРС - один из ключевых инструментов поддержки восстановленияЧем больше прогресс в деле достижения целевых уровней занятости и инфляции, тем ближе сворачивание покупок активовЗавершение сворачивания покупок активов в середине следующего года, вероятно, будет уместнымИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .